Ананских: РФ продаёт газ всем недружественным странам, которые платят в рублях

Россия в рамках контрактов продаёт голубое топливо даже недружественным странам. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя в интервью Pravda.Ru возобновление поставок российского газа в Латвию.

Он отметил, что компаниям и государствам, которые платят за энергоресурсы рублями, не запрещено покупать газ у РФ.

"Это относится и ко многим европейским странам. Мы продаём газ всем недружественным государствам, продолжающим платить в нацвалюте РФ. То же самое и с Латвией, Россия поставляет голубое топливо в эту страну за рубли", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, что прокачка российского газа в Латвию возобновилась с 3 сентября. По данным латвийского оператора Conexus Baltic Grid, голубое топливо поступает через межсетевое соединение в Лухамаа.