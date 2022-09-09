Адамишин: после смерти Елизаветы II монархия в Великобритании останется

Экс-посол России в Великобритании, президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Анатолий Адамишин считает, что после смерти королевы Елизаветы II институт монархии в Великобритании останется, несмотря на споры о его упразднении.

"Моё мнение — монархия останется в Англии", — приводит его слова Телеканал "360".

По словам дипломата, покойная ныне Елизавета II много сделала для того, чтобы существование королевского престола в Британии благосклонно воспринималось мировым сообществом.