Глава ЕП Метсола: все партнёры Евросоюза должны ужесточить санкции против РФ

Всем партнёрам Европейского союза, в том числе Турции, следует усилить санкционное давление на РФ. Об этом заявила руководитель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола.

Во время пресс-конференции на Кипре она отметила, что ЕС не должен допускать ослабления ограничительных мер, ведь в этом случае эффективность санкций будет снижаться.

"Все государства, особенно те, которые желают сблизиться с Евросоюзом, должны усиливать санкции в отношении Москвы", — сказала Метсола.

При этом глава ЕП подчеркнула: ограничения, введённые против РФ, негативно влияют на экономическую ситуацию во всём мире.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Западу нельзя недооценивать Россию. По его словам, на территории западных стран в холодный период начнётся паника из-за обратного эффекта санкционной политики, которая привела к энергетическому кризису.