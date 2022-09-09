Замглавы МИД РФ: нужно время, чтобы отреагировать на предложения МАГАТЭ по ЗАЭС

Российская сторона подробно изучает доклад МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции. Однако необходимо время, чтобы отреагировать на предложения агентства. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Позже будут сделаны с нашей стороны дальнейшие шаги. Но здесь нужно время, пока решим, как реагировать на ряд предложений, которые содержались в этом докладе", — цитирует слова дипломата РИА Новости.