В стране возросла угроза масштабных протестов и достигла рекордного уровня, пишет Die Welt*. Издание предостерегает о появлении на улицах Германии "жёлтых жилетов".
Недовольство жителей возросло из-за растущих повседневных расходов. Кроме того, немцы возмущены политикой, которую проводит Берлин.
Результаты опроса представителей малого бизнеса показали, что предприниматели опасаются трат накоплений из-за большого количества расходов. Крупные международные концерны, находящиеся в Германии, хотят перенести свою деятельность в другие страны Европы, так как опасаются перебоев с электричеством.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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