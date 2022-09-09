Die Welt*: в Германии возросла угроза масштабных социальных протестов

В стране возросла угроза масштабных протестов и достигла рекордного уровня, пишет Die Welt*. Издание предостерегает о появлении на улицах Германии "жёлтых жилетов".

Недовольство жителей возросло из-за растущих повседневных расходов. Кроме того, немцы возмущены политикой, которую проводит Берлин.

Результаты опроса представителей малого бизнеса показали, что предприниматели опасаются трат накоплений из-за большого количества расходов. Крупные международные концерны, находящиеся в Германии, хотят перенести свою деятельность в другие страны Европы, так как опасаются перебоев с электричеством.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

