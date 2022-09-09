В посёлок городского типа Еленовка Донецкой области прибудет миссия ООН. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
На данный момент идёт обсуждение, дата прибытия делегации не обозначена, передаёт РИА Новости.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.