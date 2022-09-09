В МИД России заявили, что миссия ООН в Еленовку состоится

В посёлок городского типа Еленовка Донецкой области прибудет миссия ООН. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

На данный момент идёт обсуждение, дата прибытия делегации не обозначена, передаёт РИА Новости.