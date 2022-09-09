Президент РФ Владимир Путин понимает, что НАТО и США принимают все решения за европейских лидеров. Такое мнение выразили читатели французского издания Boulevard Voltaire.
Поводом для дискуссии послужила статья о том, что руководитель Франции Эмманюэль Макрон не в силах противостоять РФ, так как его страна находится в плачевном состоянии из-за обратного эффекта антироссийских санкций.
Как подчеркнули читатели, французский лидер всего лишь играет в политику, а президент РФ "реально действует".
"Путину ясно, что европейцы передали право принятия решений Североатлантическому альянсу во главе с США", — написал один из комментаторов.
Его позицию поддержали и другие пользователи. По их словам, у Макрона и Путина сейчас нет общих тем для обсуждения. Читатели отметили, что сильные политики не хотят идти на контакт с "вассалами".
Кроме того, подписчики подчеркнули: российский лидер защищает свою страну и укрепляет её экономику, а Макрон ведёт Францию к кризису.
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