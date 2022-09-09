Джентилони: госдолг зоны евро достиг 97% суммарного ВВП

По словам еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, госдолг зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате кризисов. Он отметил, что растущая инфляция толкает общественность к рецессии. Онако это ещё можно предотвратить, считает Джентилони.

"Еврозона пока сохраняет незначительный рост и демонстрирует низкую безработицу, но огромная инфляция продолжает угрожать рецессией", — сказал он.

Еврокомиссар призывает ввести меры финансового регулирования, передаёт ТАСС.