По словам еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, госдолг зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате кризисов. Он отметил, что растущая инфляция толкает общественность к рецессии. Онако это ещё можно предотвратить, считает Джентилони.
"Еврозона пока сохраняет незначительный рост и демонстрирует низкую безработицу, но огромная инфляция продолжает угрожать рецессией", — сказал он.
Еврокомиссар призывает ввести меры финансового регулирования, передаёт ТАСС.
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