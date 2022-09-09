В молдавской авиакомпании Air Moldova заявили, что прямое авиасообщение между Москвой и Кишинёвом будет возобновлено с 1 октября.
"Авиакомпания Air Moldova возобновит выполнение рейсов в Москву с 1 октября, после их прекращения в феврале 2022 года", — сообщается на сайте перевозчика.
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