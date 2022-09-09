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Де Кроо: потолок цен только на российский газ — политическая цель

Мир

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что необходимо ввести потолок цен в Евросоюзе не только на российское топливо, а на весь газ. По его мнению, ограничение только на энергоресурсы из России является политической целью.

"Ограничение только на российский газ — это чисто политическая цель", — отметил он в издании Politico и добавил, что не видит в подобном решении дополнительной ценности.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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