Де Кроо: потолок цен только на российский газ — политическая цель

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что необходимо ввести потолок цен в Евросоюзе не только на российское топливо, а на весь газ. По его мнению, ограничение только на энергоресурсы из России является политической целью.

"Ограничение только на российский газ — это чисто политическая цель", — отметил он в издании Politico и добавил, что не видит в подобном решении дополнительной ценности.