Володин: идея ввести лимит цен на газ из РФ говорит о провале западных санкций

Своей идеей установить лимит цен на энергоресурсы из РФ страны, входящие в состав G7, признают неэффективность санкций против Москвы. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Евросоюз не смог полностью отказаться от российских нефти и газа.

"Попытка заместить энергоресурсы провалилась. За рубежом осознали свою зависимость от нашей страны", — считает политик.

Он также подчеркнул: так называемый "потолок" цен вскоре станет "полом". Как пояснил Володин, больше 80 процентов жителей планеты выступают против ограничительных мер в отношении РФ. Спикер Госдумы отметил, что предельная цена, озвученная Западом, будет нижней планкой. Только рынок и договорные обязательства, указал политик, смогут определить окончательную стоимость энергетических ресурсов.

Кроме того, он добавил, что западная модель глобальной экономики потеряла свою актуальность, так как выстраивалась на колониальных принципах.