Бельгия не поддерживает идею ЕС ввести лимит цен только на российский газ. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кро.
В интервью Politico он отметил, что установление ограничений лишь в отношении голубого топлива из РФ — это "чисто политическое" решение, в котором нет какого-либо смысла.
"В таком случае потолок цен нужно вводить на весь импортный газ", — подчеркнул политик.
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