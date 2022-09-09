Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз не устанавливать лимит цен на газ из России.
По его мнению, такая мера только усилит энергетический кризис, разгоревшийся в Европе. Как пояснил Сийярто, идея ЕС по введению лимита цен на российский газ не соответствует интересам Венгрии и многих других государств.
"Этот лимит приведёт к немедленной остановке поставок голубого топлива из РФ в ЕС", — приводит комментарий министра агентство Reuters.
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