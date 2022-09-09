Украинский Playboy перестанут издавать из-за выпуска о спецоперации

Украинскую версию Playboy перестанут издавать с 1 января 2023 года. Об этом заявил совладелец журнала Александр Шевченко.

По предварительным данным, такое решение было принято после того, как украинский Playboy выпустил номер о российской спецоперации.

"Из России Playboy не ушёл. Из Украины ушёл", — подчеркнул Шевченко.