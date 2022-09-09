Константинов: нет сомнений, что освобождённые регионы Украины решат быть с РФ

Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов считает, что освобождённые регионы Украины, а также ДНР и ЛНР в ходе референдума примут решение войти в состав РФ.

В интервью РИА Новости он подчеркнул: народ обязательно должен определить свою дальнейшую судьбу с помощью голосования.

"Нет никаких сомнений в том, что люди на референдумах примут решение быть с Россией", — отметил политик.

Константинов добавил, что жителям освобождённых регионов Украины и республик Донбасса гораздо лучше находиться в составе РФ, чем "бегать" за западными странами.