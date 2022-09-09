Учёные из Китая нашли новый минерал в образцах лунного грунта, которые были доставлены на Землю в рамках миссии "Чанъэ-5".
По данным Центрального телевидения КНР (CCTV), это уже шестой минерал, обнаруженный на Луне. Он получил название "камень Чанъэ".
"Химическое соединение представляет собой фосфатный минерал в форме кристалла", — отметили исследователи.
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