CCTV: учёные из Китая нашли ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта

Учёные из Китая нашли новый минерал в образцах лунного грунта, которые были доставлены на Землю в рамках миссии "Чанъэ-5".

По данным Центрального телевидения КНР (CCTV), это уже шестой минерал, обнаруженный на Луне. Он получил название "камень Чанъэ".

"Химическое соединение представляет собой фосфатный минерал в форме кристалла", — отметили исследователи.