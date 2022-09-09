Yeni Şafak: европейские страны увеличили запросы по поставке печей из Турции

Страны, входящие в состав Евросоюза, стали активно заказывать турецкие печи. Об этом сообщает Yeni Şafak.

По информации газеты, многие жители Европы на фоне энергетического кризиса стали отказываться от использования природного газа в силу его дороговизны.

"Анкара обратила внимание на то, что количество заказов из стран ЕС существенно увеличилось за последние четыре месяца", — сказано в материале.

В статье подчёркивается, что в 2022 году Турция продала уже свыше 100 печей европейцам.