Страны, входящие в состав Евросоюза, стали активно заказывать турецкие печи. Об этом сообщает Yeni Şafak.
По информации газеты, многие жители Европы на фоне энергетического кризиса стали отказываться от использования природного газа в силу его дороговизны.
"Анкара обратила внимание на то, что количество заказов из стран ЕС существенно увеличилось за последние четыре месяца", — сказано в материале.
В статье подчёркивается, что в 2022 году Турция продала уже свыше 100 печей европейцам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.