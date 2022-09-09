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Константинов: Крым поможет Херсонской области решить проблемы с газом

Мир

Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов заявил о готовности помочь Херсонской области урегулировать проблемы с газом.

В интервью РИА Новости он отметил, что помощь будет оказана, если представители освобождённого региона обратятся к властям полуострова с соответствующим обращением. По его словам, Крым обладает достаточным количеством ресурсов для поддержки Херсонской области.

"Если будет принято решение, что помощь необходима, мы её окажем", — подчеркнул Константинов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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