Константинов: Крым поможет Херсонской области решить проблемы с газом

Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов заявил о готовности помочь Херсонской области урегулировать проблемы с газом.

В интервью РИА Новости он отметил, что помощь будет оказана, если представители освобождённого региона обратятся к властям полуострова с соответствующим обращением. По его словам, Крым обладает достаточным количеством ресурсов для поддержки Херсонской области.

"Если будет принято решение, что помощь необходима, мы её окажем", — подчеркнул Константинов.