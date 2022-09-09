Sabah: газовый кризис заставит Евросоюз капитулировать перед Россией

Европейский союз приближается к капитуляции перед РФ из-за сложной ситуации на рынке газа. Об этом сообщает Sabah.

По мнению обозревателя издания, Евросоюз не способен самостоятельно урегулировать проблему с поставками энергоресурсов.

"Считаю, что ЕС идёт по пути капитуляции перед РФ", — подчеркнул автор материала.