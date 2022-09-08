Принц Чарльз стал монархом после смерти британской королевы Елизаветы II, которая 8 сентября скончалась на 97 году жизни в замке Балморал — резиденции королевской семьи в Шотландии.
Теперь престол перешёл к старшему сыну покойной — Чарльзу, которому сейчас 73 года.
Елизавета II стала королевой, когда Чарльзу было четыре года. Более полувека он оставался наследником британского престола.
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