После кончины Елизаветы II перепишут гимн Великобритании

Елизавета II умерла на 97 году жизни. Так как на троне её заменит принц Чарльз, то придётся поменять слова государственного гимна.

Текст гимна поменяется незначительно. Вместо слов "Боже, храни королеву", будут петь "Боже, храни короля", (С "God Save the Queen" на "God Save the King").

Трон по наследству передаётся королю — 73-летнему принцу Чарльзу, сыну королевы Елизаветы. Он ожидал престолонаследия дольше всех в истории Великобритании. Чарльз имеет право отказаться от титула. В таком случае трон перейдёт дальше по линии наследования.

В Британии национальный траур будет длиться 10 дней, а сами траурные мероприятия растянутся на месяц. Над Букингемским дворцом уже спустили государственный флаг в знак скорби британского народа.