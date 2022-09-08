Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что власти Запорожья готовы "хоть сегодня" провести референдум.
Рогов объяснил, что процесс подготовки к референдуму занимает много времени. Член ВГА отметил, что он хочет провести голосование как можно быстрее, но есть избирком, который занимается списками избирателей.
"Мы готовы хоть сегодня. Но, понятное дело, это я готов. А есть избирком, который сейчас занят восстановлением списков избирателей", — сказал Рогов Телеканалу "360".
Рогов объяснил, что списки избирателей были уничтожены, а на восстановление требуется время. По его словам, люди хотят участвовать в референдуме, поэтому сами приходят и просят включить их в перечни.
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