Власти Запорожья рассказали, когда проведут референдум: "Хоть сегодня"

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что власти Запорожья готовы "хоть сегодня" провести референдум.

Рогов объяснил, что процесс подготовки к референдуму занимает много времени. Член ВГА отметил, что он хочет провести голосование как можно быстрее, но есть избирком, который занимается списками избирателей.

"Мы готовы хоть сегодня. Но, понятное дело, это я готов. А есть избирком, который сейчас занят восстановлением списков избирателей", — сказал Рогов Телеканалу "360".

Рогов объяснил, что списки избирателей были уничтожены, а на восстановление требуется время. По его словам, люди хотят участвовать в референдуме, поэтому сами приходят и просят включить их в перечни.