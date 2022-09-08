Rzeczpospolita: Польша выбрала лучший для РФ момент, чтобы поспорить с соседями

В Польше снова захотели уступок от соседей. От Германии Варшава планирует получить триллион евро за гитлеровскую оккупацию, а от Чехии земли, забранные ими после войны.

Однако момент для этого выбран совсем неподходящий. Такое мнение высказал депутат Польши в Европарламенте Ян Ольбрыхт, пишет Rzeczpospolita.

Он считает, что требовать земли от чехов и военных репараций от немцев сейчас не время, поскольку внимание всей Европы и всего мира приковано только к конфликту России и Украины.

Сейчас не до урегулирования болезненных споров с соседями, заявил политик.

Однако депутат сейма Ярослав Краевский, который занимается привлечением внимания правительства к данной проблеме, заметил, что удобного момента для удовлетворения территориальных претензий к другому государству не бывает никогда.