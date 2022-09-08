В Польше снова захотели уступок от соседей. От Германии Варшава планирует получить триллион евро за гитлеровскую оккупацию, а от Чехии земли, забранные ими после войны.
Однако момент для этого выбран совсем неподходящий. Такое мнение высказал депутат Польши в Европарламенте Ян Ольбрыхт, пишет Rzeczpospolita.
Он считает, что требовать земли от чехов и военных репараций от немцев сейчас не время, поскольку внимание всей Европы и всего мира приковано только к конфликту России и Украины.
Сейчас не до урегулирования болезненных споров с соседями, заявил политик.
Однако депутат сейма Ярослав Краевский, который занимается привлечением внимания правительства к данной проблеме, заметил, что удобного момента для удовлетворения территориальных претензий к другому государству не бывает никогда.
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