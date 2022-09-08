Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что страна предоставляет убежище украинским беженцам, обеспечивает лечением раненых солдат Вооружённых сил Украины и размещает на военных курортах детей бойцов ВСУ, которые были ранены или убиты.
Также глава Минобороны напомнил, что Греция присоединилась к санкциям Евросоюза против России, несмотря на их значительные последствия для европейской экономики.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.