Греция принимает на лечение раненых солдат ВСУ

Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что страна предоставляет убежище украинским беженцам, обеспечивает лечением раненых солдат Вооружённых сил Украины и размещает на военных курортах детей бойцов ВСУ, которые были ранены или убиты.

Также глава Минобороны напомнил, что Греция присоединилась к санкциям Евросоюза против России, несмотря на их значительные последствия для европейской экономики.