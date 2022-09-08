США мешают России импортировать вооружение, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты систематически прикрывают доступ России к импорту вооружения и будут продолжать это делать, пока Россия не прекратит "агрессию против Украины".

По его словам, из-за давления США Россия вынуждена обращаться за военной помощью к КНДР и Ирану.