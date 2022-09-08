Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты систематически прикрывают доступ России к импорту вооружения и будут продолжать это делать, пока Россия не прекратит "агрессию против Украины".
По его словам, из-за давления США Россия вынуждена обращаться за военной помощью к КНДР и Ирану.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.