США передали Украине полмиллиона снарядов с 24 февраля

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что с 24 февраля Киев получил от Вашингтона полмиллиона снарядов натовского калибра и 16 реактивных систем залпового огня HIMARS c тысячами снарядов GMLRS.

Он подчеркнул, что у Украины есть все боевые системы, которые необходимы для обороны.