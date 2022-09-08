Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что с 24 февраля Киев получил от Вашингтона полмиллиона снарядов натовского калибра и 16 реактивных систем залпового огня HIMARS c тысячами снарядов GMLRS.
Он подчеркнул, что у Украины есть все боевые системы, которые необходимы для обороны.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.