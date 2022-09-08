Байдена проинформировали о проблемах со здоровьем у Елизаветы II

Президенту США Джо Байдену сообщили о том, что состояние здоровья Елизаветы II ухудшилось.

Ранее издание The Guardian допустило, что здоровье королевы Великобритании могло ухудшиться из-за рака. Днём 8 сентября родственники Елизаветы II начали прибывать в замок Балморал после новостей об ухудшении состояния здоровья монаршей особы.