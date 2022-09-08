Президенту США Джо Байдену сообщили о том, что состояние здоровья Елизаветы II ухудшилось.
Ранее издание The Guardian допустило, что здоровье королевы Великобритании могло ухудшиться из-за рака. Днём 8 сентября родственники Елизаветы II начали прибывать в замок Балморал после новостей об ухудшении состояния здоровья монаршей особы.
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