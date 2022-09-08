Председатель объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина с 24 февраля потеряла убитыми и ранеными десятки тысяч человек.
"За последние шесть месяцев украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными", — сообщил Милли.
Ранее экс-офицер Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос оценил потери военнослужащих ВСУ в "сотни тысяч человек".
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