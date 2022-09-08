Пентагон: Украина потеряла за время спецоперации десятки тысяч человек

Председатель объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина с 24 февраля потеряла убитыми и ранеными десятки тысяч человек.

"За последние шесть месяцев украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными", — сообщил Милли.

Ранее экс-офицер Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос оценил потери военнослужащих ВСУ в "сотни тысяч человек".