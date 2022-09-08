Посетив Дальний Восток, Путин послал сигналы Западу: "Россия побеждает"

Чэнь Бина заявил в статье Sohu, что Путин послал сигналы Западу, посетив Дальний Восток.

Военные учения "Восток-2022" и Восточный экономический форум привлекли много внимания. На Западе удивляются, как Москве удалось организовать международные учения и провести масштабный форум на фоне СВО на Украине. Помимо этого, оба события президент РФ посетил лично.

Sohu пишет, что Путин показал всем, что РФ может вести два военных конфликта параллельно. Это вызвало особую озабоченность у стран НАТО. Также Москва, несмотря на все западные санкции, продолжает тесно сотрудничать с государствами ШОС и ОДКБ. Автор статьи уверен, что ЕС и США не удалось изолировать Россию. В учениях приняли участие более 10 стран, а в форуме поучаствовали представители 67 стран.

Также сигналом было заявление Путина, что США теряют свою доминирующую позицию, желая навязать другим странам свою модель поведения. Третьим посланием стало намерение Москвы совершить экономический разворот на Восток. Бин полагает, что Россия будет с большим стремлением развивать свои рынки в Азии.

Последний сигнал, на который обратил внимание автор статьи, стал сам факт присутствия Путина на учениях и форуме. По мнению Бена, это говорит о том, что президент РФ не особо обеспокоен украинским конфликтом.

"РФ верит в победу в украинском конфликте и уделяет мало внимания "контрнаступлению”, о котором везде твердит Украина. <…> За исключением разговоров об экспорте продовольствия, Путин почти не упоминал Украину. Он также сказал, что в ходе спецоперации Россия ничего не потеряла. Так он послал сигнал внешнему миру, особенно США и ЕС, что Россия побеждает", — подытожил Бин.