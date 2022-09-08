BV: Макрон не в той весовой категории, чтобы диктовать условия Путину

Французский лидер Эммануэль Макрон не в той весовой категории, чтобы диктовать условия президенту РФ Владимиру Путину, сообщил обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийе.

По словам автора, 60-килограммовый Макрон пытается показать свои мускулы 150-килограммовому Путину и закономерно проигрывает.

Бодрийе отметил, что хороший лидер любой страны мира должен быть шахматистом, умеющим предсказывать реакцию оппонента.

"Но русские неплохо играют в шахматы. Макрон и фон дер Ляйен забыли об этом", — подчеркнул он.