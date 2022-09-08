Захарова: у России нет стенограммы выступления Борреля

России никто не прислал стенограмму выступления главы евродипломатии Жозепа Борреля, но, несмотря на это, Москва не позволит Евросоюзу "замотать" эту историю, спустив её на тормозах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в ходе конференции Боррель назвал Россию "фашистским государством". После этого его официальный представитель Петер Стано заверил, что причиной этой неоднозначной ситуации стала "ошибка перевода", когда Боррель перешёл с английского языка на свой родной испанский.