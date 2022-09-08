При обстреле КПП "Васильевка" украинскими дронами обошлось без жертв

В результате обстрела украинскими ударными беспилотниками КПП "Васильевка" в Запорожской области жертв и пострадавших нет, только само здание контрольно-пропускного пункта было повреждено, пишет РИА Новости.

Источник агентства уточнил, что целью беспилотника, оснащённого взрывным устройством, был танк, находившийся у КПП, однако ВСУ в него не попали, произведя обстрел находившегося рядом здания бывшей автостанции.