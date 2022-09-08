The Guardian: здоровье королевы Елизаветы II могло ухудшиться из-за рака

Журналист Николас Уитчелл сообщил, что королева Великобритании Елизавета II может страдать из-за рака.

Как написали в газете The Guardian, корреспондент отметил: власти страны пока не подтверждали информацию об этом заболевании.

По словам Уитчелла, недавно королева выгуливала собак, общалась со знакомыми и даже анализировала документы. Журналист назвал резкое ухудшение самочувствия Елизаветы II неожиданностью.

Ранее сообщалось, что медики обеспокоились здоровьем британской королевы. Её родственники прибывают в замок Балморал, заявили в СМИ.