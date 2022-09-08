Журналист Николас Уитчелл сообщил, что королева Великобритании Елизавета II может страдать из-за рака.
Как написали в газете The Guardian, корреспондент отметил: власти страны пока не подтверждали информацию об этом заболевании.
По словам Уитчелла, недавно королева выгуливала собак, общалась со знакомыми и даже анализировала документы. Журналист назвал резкое ухудшение самочувствия Елизаветы II неожиданностью.
Ранее сообщалось, что медики обеспокоились здоровьем британской королевы. Её родственники прибывают в замок Балморал, заявили в СМИ.
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