Захарова: приостановка упрощённого визового режима для россиян вредит ЕС

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение Евросоюза приостановить упрощённый визовый режим для россиян вредит интересам самих европейцев.

Захарова назвала запрет странами Балтии на въезд для граждан РФ в Шенгенскую зону "запиранием своей клетки изнутри".

Представитель внешнеполитического ведомства заверила, что запрет на въезд граждан РФ на территорию ЕС не сможет ухудшить политическую ситуацию внутри России, тем более, что прибалтийские страны не имеют правовой базы для подобных действий. Захарова пообещала, что в России обязательно ответят на введение ограничений на въезд россиян на территорию Евросоюза.