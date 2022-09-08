Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
При обстреле КПП "Васильевка" украинскими дронами обошлось без жертв
The Guardian: здоровье королевы Елизаветы II могло ухудшиться из-за рака
Захарова: приостановка упрощённого визового режима для россиян вредит ЕС
Насыщенность наступающих порядков ВСУ средствами ПВО не стала помехой для ВКС РФ
Дандыкин: украинское наступление под Балаклеей обречено на провал
Глава МИД Греции Дендиас нанесёт визит на Украину 6 октября
МИД Казахстана: выдворения посла Украины Врублевского из страны не было
ТАСС: посол Украины в Казахстане по требованию властей покинул страну
Премьер ДНР заявил, что республика обеспечит себя зерновыми на 100%

The National Interest: США хотят дать название украинскому конфликту

Мир

США хотят сделать украинский конфликт "вечной войной", сообщил аналитик издания The National Interest Скотт Стргачич.

The National Interest: США хотят дать название украинскому конфликту

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом планирует дать название миссии по оказанию помощи Киеву аналогично с тем, как США придумывали наименование для военных операций в Ираке и Афганистане.

Стргачич провёл следующую параллель: когда посетители ресторана заказывают свежую рыбу из аквариума, то ей не стоит давать кличку, потому что потом её будет сложно съесть из-за моральных принципов.

Автор материала считает, что если США дадут название своим действиям на Украине, то украинский конфликт превратится для них в "вечную войну". Если Вашингтон пойдёт на это, то ему нужно будет предоставлять Киеву бессрочные обязательства и вносить в бюджет статьи о ежегодных расходах на помощь Украине. При таком сценарии Белому дому необходимо закрепить за украинской миссией одно из своих ведомств. Но тогда

"…украинский конфликт станет незаменимой частью американской оборонной архитектуры. Таким образом он и превратится в "вечную войну" для США, завершение которой Вашингтон будет оттягивать", — подчеркнул Стргачич.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"

Продолжается военное противостояние за Балаклею.

Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой
Силовые структуры
Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой
Силовые структуры
MWM: Россия может купить самую дальнобойную РСЗО в Европе — "Полонез"
Силовые структуры
Коротченко заявил, что ВС РФ необходимо нанести удары по инфраструктуре Украины
Сергей Лебедев Русский национальный характер — не пицца, а каша и щи Сергей Лебедев Александр Артамонов На Запорожской АЭС Киев получал миллиарды долларов Александр Артамонов Анастасия Жукова В космос за несколько секунд: голографическая телепортация становится реальностью Анастасия Жукова
Общество
Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома
Мир. Новости мира
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
ISW: ВСУ использовали "тактическую внезапность" при наступлении на Балаклею
Силовые структуры
ISW: ВСУ использовали "тактическую внезапность" при наступлении на Балаклею
Последние материалы
Насыщенность наступающих порядков ВСУ средствами ПВО не стала помехой для ВКС РФ
Дандыкин: украинское наступление под Балаклеей обречено на провал
The National Interest: США хотят дать название украинскому конфликту
Глава МИД Греции Дендиас нанесёт визит на Украину 6 октября
МИД Казахстана: выдворения посла Украины Врублевского из страны не было
ТАСС: посол Украины в Казахстане по требованию властей покинул страну
Премьер ДНР заявил, что республика обеспечит себя зерновыми на 100%
Кнутов: наступление ВСУ на Балаклею обернётся провалом из-за неверной стратегии
Пленный ВСУшник: отказ от мобилизации на Украине грозит тюремным сроком
Захарова об украинцах: "Для Запада нет таких людей вообще"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников