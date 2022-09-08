The National Interest: США хотят дать название украинскому конфликту

США хотят сделать украинский конфликт "вечной войной", сообщил аналитик издания The National Interest Скотт Стргачич.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом планирует дать название миссии по оказанию помощи Киеву аналогично с тем, как США придумывали наименование для военных операций в Ираке и Афганистане.

Стргачич провёл следующую параллель: когда посетители ресторана заказывают свежую рыбу из аквариума, то ей не стоит давать кличку, потому что потом её будет сложно съесть из-за моральных принципов.

Автор материала считает, что если США дадут название своим действиям на Украине, то украинский конфликт превратится для них в "вечную войну". Если Вашингтон пойдёт на это, то ему нужно будет предоставлять Киеву бессрочные обязательства и вносить в бюджет статьи о ежегодных расходах на помощь Украине. При таком сценарии Белому дому необходимо закрепить за украинской миссией одно из своих ведомств. Но тогда

"…украинский конфликт станет незаменимой частью американской оборонной архитектуры. Таким образом он и превратится в "вечную войну" для США, завершение которой Вашингтон будет оттягивать", — подчеркнул Стргачич.