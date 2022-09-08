МИД Казахстана: выдворения посла Украины Врублевского из страны не было

В министерстве иностранных дел Казахстана не подтвердили информацию о том, что из страны был выдворен украинский посол Пётр Врублевский.

Как сообщили источник в казахском МИД в разговоре с РИА Новости, Врублевский в данный момент находится в отпуске, а не уехал из Казахстана по настоянию властей, как писали некоторые СМИ.