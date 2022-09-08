В министерстве иностранных дел Казахстана не подтвердили информацию о том, что из страны был выдворен украинский посол Пётр Врублевский.
Как сообщили источник в казахском МИД в разговоре с РИА Новости, Врублевский в данный момент находится в отпуске, а не уехал из Казахстана по настоянию властей, как писали некоторые СМИ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Продолжается военное противостояние за Балаклею.