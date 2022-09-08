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ТАСС: посол Украины в Казахстане по требованию властей покинул страну

Мир

Российские журналисты заявили, что украинский посол в Казахстане Петр Врублевский уехал из страны. Об этом его попросили власти республики, подчеркнули в СМИ.

"Вылетел рейсом польской авиакомпании в Варшаву", — сказал источник ТАСС.

Ранее Врублевский извинился за свои слова, согласно которым Украина хочет убить как можно больше русских. Такое поведение дипломат объяснил "повышенным эмоциональным состоянием". По данным официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, представитель Киева взял отпуск.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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