По словам украинского военнопленного, мужчины в Незалежной не имеют права отказаться от мобилизации: за это им "светит" уголовное дело и тюремное заключение на восемь лет.
В видеоролике, опубликованном на сайте Минобороны РФ, пленный украинский военный заявил о невозможности отказаться от службы. Тем, кто пытается уклониться от призыва в армию, угрожают уголовными делами и тюрьмой.
"То есть угрожали по восемь лет тюрьмы, что если мы откажемся, то нас заберут, посадят", — рассказал украинец.
Всё большее количество украинских военнопленных призывают своих сослуживцев отказаться от боевых действий с Россией, называя их бессмысленными.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.