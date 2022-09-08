Пленный ВСУшник: отказ от мобилизации на Украине грозит тюремным сроком

По словам украинского военнопленного, мужчины в Незалежной не имеют права отказаться от мобилизации: за это им "светит" уголовное дело и тюремное заключение на восемь лет.

В видеоролике, опубликованном на сайте Минобороны РФ, пленный украинский военный заявил о невозможности отказаться от службы. Тем, кто пытается уклониться от призыва в армию, угрожают уголовными делами и тюрьмой.

"То есть угрожали по восемь лет тюрьмы, что если мы откажемся, то нас заберут, посадят", — рассказал украинец.

Всё большее количество украинских военнопленных призывают своих сослуживцев отказаться от боевых действий с Россией, называя их бессмысленными.