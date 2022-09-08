Британские журналисты сообщили, что новый руководитель правительства королевства Лиз Трасс намерена ввести дресс-код в офисе на Даунинг-стрит.
"Лиз победила и подчеркнула, что галстуки возвращаются", — написали в Telegraph.
По данным издания, премьер выступает против "беззаботной атмосферы" и вечеринок, в которых принимал участие бывший глава правительства Борис Джонсон.
Ранее украинский посол в Британии Вадим Пристайко подчеркнул: власти королевства решили, что Москва должна проиграть в конфликте на Украине.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.