Моргунов: Северодонецк продолжает "разгребать" последствия нахождения ВСУ

Исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Луганской Народной Республики Николай Моргунов сообщил, что из-за минирования, в городе нет возможности подключить электроэнергию.

"Отдельная проблема сегодня — с подачей электроэнергии. Я думаю, это растянется на три недели минимум. На сегодняшний день работают саперы над разминированием линии электропередач", — приводит его слова URA. RU.

По словам чиновника, степень минирования в Северодонецке близка к Мариуполю Донецкой Народной Республики.