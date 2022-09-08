Исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Луганской Народной Республики Николай Моргунов сообщил, что из-за минирования, в городе нет возможности подключить электроэнергию.
"Отдельная проблема сегодня — с подачей электроэнергии. Я думаю, это растянется на три недели минимум. На сегодняшний день работают саперы над разминированием линии электропередач", — приводит его слова URA. RU.
По словам чиновника, степень минирования в Северодонецке близка к Мариуполю Донецкой Народной Республики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Продолжается военное противостояние за Балаклею.