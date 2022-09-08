The Spectator: антироссийские санкции Байдена помогли России

Антироссийские санкции американского президента Джо Байдена ударили по гражданам западных стран, но не по России, сообщил бывший сотрудник Госдепа США Питер ван Бюрен в статье для The Spectator.

"Санкции США фактически помогли Москве", — отметил автор материала.

Байден считал, что европейские союзники США сплотятся вместе и нанесут сильный удар по экономике России, но эта тактика обернулась провалом. Теперь Вашингтон и Брюссель вынуждены тратить на поддержку Украины всё больше и больше денежных средств, и эта финансовая помощь в долгосрочной перспективе опустошит резервы Соединённых Штатов и ЕС, отметил Бюрен.

Ранее издание Politico сообщило, что Запад не спешит вводить новые ограничительные меры против Москвы, поскольку столкнулся с многочисленными проблемами из-за обратного эффекта санкций. По данным СМИ, у западных стран постепенно ослабевает "аппетит".