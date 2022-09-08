Согласно заявлению мэра Киева Виталия Кличко, в Киеве было решено переименовать более 40 улиц, названия которых имели хоть какое-то отношение к России или СССР.
В своём Telegram-канале Кличко заметил, что "дерусификации" идёт в Киеве полным ходом. Ранее мэр заявлял, что городские власти собираются переименовать 95 улиц украинской столицы.
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