Кличко: в Киеве было переименовано более 40 улиц, имеющих отношение к РФ и СССР

Согласно заявлению мэра Киева Виталия Кличко, в Киеве было решено переименовать более 40 улиц, названия которых имели хоть какое-то отношение к России или СССР.

В своём Telegram-канале Кличко заметил, что "дерусификации" идёт в Киеве полным ходом. Ранее мэр заявлял, что городские власти собираются переименовать 95 улиц украинской столицы.