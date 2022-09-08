США пытаются подружиться с Индией после её участия в учениях "Восток-2022"

Участие Индии в крупных российских военных учениях "Восток-2022" вызвало обиду у Соединённых Штатов Америки, сообщают аналитики издания Nikkei Asia Киран Шарма и Кен Мориясу.

По их словам, США и Япония пытаются укрепить сотрудничество с Индией в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD). В середине августа США позволили индийскому военному атташе посещать Пентагон, что является важной привилегией, доступной только ближайшим союзникам Соединённых Штатов.

Однако Индия не отвернулась от России и приняла участие в масштабных учениях Вооружённых сил РФ "Восток-2022" вместе с армией Китая.

"Дипломатический ажиотаж последовал за участием Нью-Дели в организованных Россией военных учениях, к большому огорчению Вашингтона", — отмечается в материале.

После этого США, Япония и Австралия начали углублять сотрудничество с Индией в рамках QUAD. По словам вице-президента Observer Research Foundation Харша В. Панта, США хотят видеть Индию своим союзником в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому пытаются подружиться с ней.

Авторы статьи обратили внимание на то, что Япония не предъявила претензии Индии за участие в учениях "Воток-2022", однако выразила свой протест России.