В работе сайта королевской семьи Британии наблюдаются сбои

В работе официального сайта британской королевской семьи фиксируются сбои из-за информации об ухудшении самочувствия королевы Елизаветы II. У многих пользователей не получается зайти на ресурс, который при попытке входа выдаёт ошибку.

Ранее СМИ уже сообщали, что здоровье королевы Британии ухудшается, она остаётся под наблюдением врачей. Сын Елизаветы II принц Чарльз и её внук принц Уильям в срочном порядке направляются к королеве в Шотландию.