Daily Mail: спецслужбы Великобритании пытаются вербовать русскоязычных шпионов

На фоне специальной военной операции на Украине спецслужбы Великобритании занялись "отчаянными" поисками русскоязычных специалистов, пишет The Daily Mail.

Речь идёт о MI5, MI6 и Центре правительственной связи, которые ищут среди подданных Британии или имеющих второе гражданство лиц русскоговорящих аналитиков, чтобы противодействовать кибератакам и шпионажу. Предполагается, что новые специалисты будут участвовать в разработке британской политики, проводить расследования в области безопасности, заниматься поиском важных сведений и взаимодействовать со спецслужбами.

"Ваша задача — найти важную информацию в русскоязычных материалах и сделать этот материал доступным и понятным для других", — гласит одно из объявлений.

При этом зарабатывать аналитики смогут до 36 тысяч фунтов стерлингов в год. Соискатели должны владеть русским языком на уровне C1, знать реалии и культуру РФ и быть готовыми пройти многомесячную проверку.