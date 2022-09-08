Глава администрации Леонтьев: ВСУ ударили по Новой Каховке

Украинскими войсками был нанесён удар по населённому пункту Новая Каховка.

По словам главы администрации данного района Владимира Леонтьева, в городе работает система ПВО, звучит сигнал воздушной тревоги. Чиновник добавил, что пока сложно сказать, куда именно попали украинские военные, но это "где-то совсем рядом".