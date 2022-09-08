Украинскими войсками был нанесён удар по населённому пункту Новая Каховка.
По словам главы администрации данного района Владимира Леонтьева, в городе работает система ПВО, звучит сигнал воздушной тревоги. Чиновник добавил, что пока сложно сказать, куда именно попали украинские военные, но это "где-то совсем рядом".
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.