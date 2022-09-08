Die Welt: Киев больше не ждёт прорыва в позиции ФРГ по поставкам вооружения

Авторы немецкого издания Die Welt уверены, что Киев больше не ждёт прорыва в позиции ФРГ по поставкам вооружения.

В бундесвере заявили, что лимит вооружения ФРГ исчерпан. Они подчеркнули, что больше не смогут помогать Киеву без ущерба собственной обороноспособности.

"Правительство Германии медлит с поставками оружия так долго, насколько это возможно, и делает шаги в ответ на давление со стороны Вашингтона", — считает Die Welt.

Die Welt, ссылаясь на своего источника в Киеве, пишет, что и сама Украина уже перестала надеяться на немецкое вооружение. По его словам, Киев уже привык к непредсказуемым и непоследовательным действиям Германии в вопросах поставок вооружений. Авторы Die Welt отметили, что Берлин уже не первый месяц срывает передачу обещанной техники. Так, в число обещанного оружия входили танки Marder.

"Сначала утверждалось, что обучать украинских военных пользоваться Marder будет слишком сложно. Но потом были поставлены ещё более сложные в использовании Gepard", — пишут обозреватели.