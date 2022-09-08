Еврокомиссар: "Предстоящая зима может стать одной из худших за всю историю"

Европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони допустил, что страны ЕС столкнутся с рецессией. Причиной послужит рекордно высокая стоимость газа.

"Предстоящая зима может стать одной из худших за всю историю", — подчеркнул западный чиновник, слова которого приводит Spiegel.

Как заявил политик, высокий уровень инфляции в любом случае приведёт к "экономическим потрясениям". Вместе с этим Джентилони указал на туманное будущее стран Евросоюза.

Ранее сербский лидер Александр Вучич предупредил, что Запад ждёт "полярная" зима в случае вооружённого конфликта с Россией.