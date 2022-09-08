Леонков: Киев приурочил контрнаступление ВСУ к встрече лидеров НАТО

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, для чего киевским властям именно сейчас понадобилось организовывать контрнаступление.

В качестве ответа Леонков упомянул о встрече лидеров стран НАТО, которая проходит сейчас "Рамштайн". Начиная эту встречу, глава Минобороны США Ллойд Остин проинформировал, что американский президент Джо Байден одобрил новую партию военной помощи Украине на сумму 675 миллионов долларов.

"Именно к этой встрече Украина организовала "контрнаступ” на Херсонском и Харьковском направлениях, где достигнуто определенное продвижение путём огромных людских потерь со сторону ВСУ", — пояснил Леонков в своём Telegram-канале.