Политолог Кошкин: Россия намерена снизить интенсивность украинского конфликта

Передача военной техники Запада Киеву ведёт к разжиганию конфликта. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя в интервью Pravda.Ru запрос РФ организовать заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине.

Как пояснил эксперт, Россия уже неоднократно требовала остановить передачу вооружений украинской армии. Он также напомнил, что недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к руководству Вооружённых сил Украины (ВСУ) с призывом прекратить посылать неподготовленных бойцов на линию соприкосновения.

"Это ведёт к многочисленным жертвам. Запад считает, что именно его помощь позволяет ВСУ вести боевые действия. Но мы понимаем, что боеприпасы и амуниция не способны переломить ситуацию, они могут лишь уносить жизни. Мы запросили заседание Совбеза ООН, чтобы снизить интенсивность украинского конфликта, хотя США, вероятно, воспримут этот шаг в качестве сигнала к тому, что РФ выдохлась и просит о пощаде", — считает Кошкин.

Политолог также подчеркнул: Россия, проводя спецоперацию на Украине, в значительной степени решает проблему собственной безопасности.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что западные дипломаты в Собезе "обрадовались" запросу РФ провести заседание по проблеме поставок оружия Украине.